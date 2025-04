Ateliê aposta no artesanal e cresce com foco na experiência do cliente

Ateliê mineiro aposta no artesanal e cresce com foco na experiência do cliente - (crédito: Reprodução Instagram)

Com a valorização de experiências mais personalizadas, tanto no mercado de eventos quanto no setor corporativo, pequenos negócios que unem criatividade e atendimento direto ao cliente têm conquistado espaço em todo o Brasil. É o caso do Ateliê da Lola, empresa sediada em Belo Horizonte que atua com duas frentes principais: convites de casamento personalizados e sacolas para empresas.

Criado há dez anos pela designer Adriana Mendes, o ateliê surgiu da vontade de oferecer produtos afetivos, produzidos sob medida, sem abrir mão da praticidade. “Sempre achei que os detalhes fazem a diferença, seja em um evento especial ou na relação entre uma marca e seus clientes”, afirma a fundadora.

No segmento de casamentos, o Ateliê oferece modelos variados de convites de casamento de opções com aquarelas delicadas a versões rústicas com juta, além dos clássicos com design minimalista. Os preços, segundo Adriana, começam a partir de R$ 2,50 por unidade, o que torna o produto acessível a diferentes perfis de orçamento.

Demanda corporativa amplia atuação

Além dos casamentos, a empresa também atende o mercado corporativo com sacolas personalizadas para lojas e marcas que buscam reforçar sua identidade visual. Os materiais utilizados variam entre kraft, AP 180g e duplex 225g, em tamanhos que vão desde as versões PP, voltadas para pequenos objetos como joias, até sacolas G, usadas para caixas de calçados.

“Nossa linha de sacolas para empresas foi criada para atender à demanda por embalagens que não apenas carregam produtos, mas também transmitem os valores e a identidade visual dos negócios”, explica Adriana.

O processo é todo feito online, do pedido à entrega. Após a solicitação pelo site, o cliente define os detalhes com a equipe, e a produção leva cerca de 15 dias úteis. A distribuição é feita pelos Correios para todo o país.

Atendimento direto e avaliações positivas

A experiência do cliente parece ser um dos pilares do negócio. Nas plataformas de avaliação, relatos destacam a comunicação eficiente e o cuidado no acabamento dos produtos. “Eu moro no interior do Pará e tinha medo de não dar certo, mas a comunicação foi ótima, e tudo chegou perfeito”, comenta Camila Souza, de 27 anos, uma das clientes da marca.

Outro depoimento vem de Lucas Almeida, que encomendou convites para seu casamento. “Eles captaram o que eu queria sem eu precisar explicar muito. O convite ficou delicado”, relata.

Com base no bairro Coração Eucarístico, o Ateliê da Lola tem conquistado um público diversificado, que vai de noivos em busca de convites com identidade própria a empresários interessados em embalagens diferenciadas para o ponto de venda.

Para Adriana, o crescimento do negócio está diretamente ligado à capacidade de entregar algo que vai além do produto. “Quando alguém diz que o convite emocionou ou que as sacolas personalizadas elevaram a experiência de compra dos seus clientes, sinto que valeu a pena”, conclui.

O Ateliê pode ser acessado pelo site ateliedalola.com.br, onde estão disponíveis informações sobre prazos, materiais e modelos.