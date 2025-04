"Quero que as pessoas sintam", disparou a atriz e modelo Hannah Assayag

Muito mais do que conquistar a fama e o prestígio, Hannah Assayag enxerga na arte um espaço de expressão profunda, onde pode transformar sentimentos. A atriz, modelo e apresentadora revela que o seu trabalho é um canal para comunicar emoções e provocar reflexões.

“Arte é entrega. É a forma mais sincera que encontrei de me comunicar com o mundo”, diz Hannah, que atua em diferentes linguagens, do cinema ao teatro musical.

Cada personagem interpretado por Hannah nasce da tentativa de traduzir algo maior do que o roteiro. No longa 'Cavaleiro de Rodas' a atriz viveu Sophia, uma jovem marcada por perdas e desafios emocionais. “Não era só decorar falas, era viver aquela dor, aquele amor, aquela coragem. E isso mexe com a gente”, conta.

No seriado _Shadow Squad_, ela se envolveu com a densa temática do tráfico humano. “Foi um processo doloroso, mas necessário. Se tocar uma pessoa que assiste, já valeu.”

Dançarina de jazz e dança do ventre, Hannah acredita que a arte não precisa de palavras para ser potente. "A música, o movimento, a expressão corporal... tudo comunica."

Teatro musical

Em 2025, Hannah estreia no teatro musical com a montagem de Chicago, um dos clássicos mais exigentes do gênero. Para ela, o novo desafio é uma chance de reunir tudo o que acredita: técnica, entrega e emoção. “No teatro, não dá pra fingir. A verdade aparece no corpo..”

Questionada sobre o que deseja transmitir com sua arte, a artista é direta: “Quero que as pessoas sintam e se reconheçam”. Unindo sensibilidade e força, Hannah Assayag reafirma: para ela, arte não é vaidade, é vocação.