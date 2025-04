Maria Gladys sai das ruas e consegue abrigo em Minas após fazer publi

Após virar notícia por estar em situação de rua em Santa Rita de Jacutinga, cidade no interior de Minas Gerais, a atriz Maria Gladys, de 84 anos, finalmente encontrou um lugar para descansar. Com sua habitual irreverência e carisma, a veterana da dramaturgia brasileira conseguiu negociar uma permuta com uma pousada local para ficar hospedada até o fim de abril.

Segundo revelou a filha da atriz, Maria Thereza, ao portal LeoDias, Gladys gravou um vídeo fazendo propaganda do local em troca da estadia. “Fizemos a vaquinha e conseguimos o dinheiro. E acabou que fez um merchandise da pousada, fez uma propaganda da pousada: ‘ah, eu estou aqui, adoro essa pousada, sempre que eu venho a Santa Rita, eu fico aqui’. E aí deixaram ela ficar, acho que esse mês, em troca dessa propaganda que ela fez”, contou.

O gesto emocionou a equipe da pousada e sensibilizou fãs que acompanham de perto a situação da atriz. Maria Gladys, que já brilhou em novelas e filmes de sucesso, se viu nos últimos tempos longe dos holofotes e enfrentando dificuldades financeiras.

A imagem da atriz circulando pelas ruas de Santa Rita na última quinta-feira (10/4) causou comoção nas redes sociais, levantando debates sobre o abandono de artistas veteranos. Agora, com a ajuda da filha e de apoiadores, ela tem um teto para se abrigar — ainda que temporariamente.