Patrícia Abravanel confronta Fafá de Belém: "Deu beijinhos no meu pai?"

O clima descontraído no Programa Silvio Santos deste domingo (13) rapidamente ganhou ares de constrangimento e muita curiosidade quando Patrícia Abravanel decidiu puxar um assunto para lá de inusitado ao lado de Fafá de Belém. Sem papas na língua, a herdeira do dono do SBT interrompeu os elogios para fazer uma pergunta ousada à cantora: “Você nunca deu uns beijinhos no meu pai antes dele casar com a minha mãe?”

A pergunta, feita durante o quadro Jogo das Três Pistas, pegou a todos de surpresa — inclusive a própria Fafá, que não conteve o riso e tentou se sair com bom humor. “Não... Mas assim, eu sempre usei muito perfume”, brincou, provocando gargalhadas no estúdio.

Patrícia, rindo, emendou: “É verdade. Ele não gostava de perfume”. E Fafá, com a resposta na ponta da língua, devolveu: “Ele tinha alergia a perfume”. A troca de farpas bem-humoradas seguiu, mas o público não deixou passar a ousadia da pergunta. Afinal, quem teria coragem de tocar nesse assunto com tamanha naturalidade e em rede nacional?

Antes do momento polêmico, Fafá havia feito uma homenagem emocionada a Silvio Santos, exaltando o legado do apresentador e reconhecendo o talento da filha. “Tem pessoas que, como eu digo do meu filho, tá aqui, o Silvio tá aqui e tá vendo. E eu tenho certeza o quão honrado e o quão orgulhoso ele tá dessa filha, que está bombando com esse programa”, afirmou.

A artista ainda elogiou a beleza e o talento de Silvio Santos. “Porque ele era um gato, vamos combinar? Ele era gato”, reforçou, arrancando mais risadas da plateia.

O clima seguiu afetuoso até Cissa Guimarães também se manifestar: “Parabéns, Patrícia, é a continuação de um legado que você tá fazendo lindamente”, finalizou, emocionando a apresentadora.

O episódio rapidamente virou assunto nas redes sociais e deixou no ar aquela dúvida que ninguém teve coragem de responder de verdade: teria rolado alguma coisa entre Silvio Santos e Fafá de Belém no passado? Mistério no ar.