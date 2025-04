Tráfego pago está acabando no Brasil. Qual a solução?

Nos últimos anos, o custo por clique (CPC) em plataformas de anúncios digitais tem apresentado um aumento significativo. De acordo com dados da Conversion, 86% das indústrias registraram um aumento no CPC, com setores como Imóveis, Esportes & Recreação e Serviços Pessoais enfrentando aumentos superiores a 25% ano a ano, resultando em um aumento médio geral de 10%. Essa escalada nos custos torna o tráfego pago uma estratégia menos viável para muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte.

Paralelamente, a confiança dos consumidores em anúncios tradicionais tem diminuído. Uma pesquisa da Nielsen revelou que 92% dos consumidores confiam mais em recomendações de amigos e familiares do que na publicidade tradicional. Esse cenário reforça a necessidade de as empresas buscarem alternativas mais autênticas e eficazes para alcançar e engajar seu público-alvo.

Com esse declínio da eficácia do tráfego pago, as empresas enfrentam o desafio de se reinventar. Para Gabriel Padrinho, especialista em comportamento humano e marketing digital, essa mudança não é um problema, mas uma oportunidade para os empreendedores repensarem suas estratégias. "O empreendedor precisa parar de pensar só em comprar atenção e começar a construir autoridade. Quando você é visto como referência no seu nicho, as pessoas te procuram, te indicam e compram de você sem que seja preciso impulsionar cada post. Tráfego pago pode ser útil, mas o que sustenta o negócio de verdade é a confiança que você constrói com o público", explica.

Padrinho destaca que as empresas que mais sofrem neste mundo do marketiing são aquelas que ainda não desenvolveram uma presença digital sólida. "O empreendedor que só investe em tráfego pago está sempre correndo atrás do prejuízo. Se o anúncio para, as vendas param junto. É uma corrida infinita. A saída está em criar uma marca forte e se reinventar dentro do seu nicho’’

Ele também reforça a importância de diversificar os canais e investir em estratégias orgânicas, como SEO, marketing de conteúdo etc. "Conteúdo relevante e de qualidade não só atrai, mas mantém o público engajado, criando uma relação de confiança que transforma seguidores em compradores fiéis. Quando o cliente percebe valor antes mesmo de comprar, ele escolhe sua marca, e não o concorrente", completa o especialista.

Além disso, as empresas também precisam focar na melhoria contínua de seus produtos e serviços. Com o tráfego pago em baixa, a qualidade do que é entregue ao cliente se torna ainda mais decisiva para o crescimento do negócio. Empresas que investem em aprimoramento constante criam um ciclo sustentável de evolução, onde a própria excelência do que oferecem impulsiona sua expansão no mercado.

‘’O mercado digital está em constante mudança, e as empresas que prosperam são aquelas que desenvolvem uma mentalidade estratégica e adaptável. Quem investe em entender o comportamento do mercado, analisa dados com precisão e ajusta rapidamente seus processos internos ganha vantagem competitiva e essa agilidade é o que define os líderes de cada setor", conclui Padrinho.