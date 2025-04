Video: Neymar deixa campo lesionado: "Não era pra acontecer de novo"

Em sua primeira partida como titular desde que retornou de uma lesão muscular, Neymar acendeu o sinal vermelho no Santos e entre os torcedores ao pedir substituição logo no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Aos 30 minutos, com expressão de incômodo visível, o craque pediu para deixar o campo. O momento causou um verdadeiro choque entre os presentes no estádio e também nas redes sociais, onde fãs se perguntavam se o ídolo teria voltado antes da hora. “Não era pra acontecer de novo”, dizia um torcedor, inconformado, ao ver a estrela se retirando com semblante de frustração.

O Santos vencia por 2 a 0 quando Neymar foi substituído por Benjamín Rollheiser, meia argentino que havia justamente dado lugar ao camisa 10 no último jogo, contra o Fluminense. Naquela ocasião, Neymar havia jogado o segundo tempo completo, animando a torcida com sua movimentação e presença em campo — mas o que parecia ser o início de uma sequência, virou preocupação em menos de uma semana.

Ainda não há confirmação oficial se o problema sentido por Neymar foi na mesma coxa esquerda que o afastou por quase um mês ou se trata-se de uma nova lesão. A comissão médica do Santos deve divulgar nas próximas horas mais detalhes sobre a situação do atleta.

Enquanto isso, o clima de incerteza volta a rondar o clube e os fãs do jogador, que acompanham com ansiedade cada passo de sua recuperação. A sensação é de déjà vu: um retorno cheio de esperança que pode, mais uma vez, ser interrompido por limitações físicas.