Quem é Byel? Influenciador com Milhões de Seguidores que disputará as Eleições de 2026 em São Paulo

O influenciador digital conhecido como Byel, de 21 anos, tem ganhado espaço não apenas nas redes sociais, mas também nos bastidores políticos. Informações preliminares indicam que o jovem poderá disputar uma vaga como deputado estadual nas eleições de 2026, pelo estado de São Paulo.



De acordo com a assessoria de Byel, há interesse na candidatura, embora o partido ainda não tenha sido anunciado oficialmente. A equipe confirma que o influenciador está avaliando a possibilidade de ingressar na disputa eleitoral e participar do cenário político paulista.



Byel alcançou notoriedade através de conteúdos em vídeo que viralizaram nas redes sociais. Seu público é majoritariamente formado por jovens, que passaram a acompanhar o influenciador em razão do estilo de vida que ele compartilha na internet. O criador de conteúdo publica registros do seu cotidiano, comportamento e opiniões, o que rapidamente atraiu a atenção de milhões de seguidores.



A possível entrada de Byel na política segue uma tendência recente no Brasil, em que influenciadores digitais utilizam sua popularidade para tentar converter audiência em votos. Apesar disso, até o momento, não foram divulgadas propostas, posicionamentos políticos ou áreas de atuação que o jovem pretende defender, caso confirme sua candidatura.



O nome de Byel deve continuar circulando nas redes e na imprensa nos próximos meses, à medida que o período pré-eleitoral avança e as definições partidárias se aproximam.

