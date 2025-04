Empresário brasileiro investe quase R$ 2,5 milhões em robôs e Cybertruck e é comparado a Elon Musk

Izaias Pertrelly aposta em robótica avançada e veículo futurista da Tesla para impulsionar a inovação no Brasil



Visionário, ousado e apaixonado por tecnologia, o empresário e especialista em inteligência artificial Izaias Pertrelly acaba de investir aproximadamente R$ 2,48 milhões em inovações tecnológicas de ponta, incluindo um Tesla Cybertruck — um dos primeiros em circulação no Brasil — e três robôs inteligentes de última geração. O movimento chamou atenção nas redes sociais e rendeu ao empresário o apelido de “Elon Musk brasileiro”.



O Cybertruck, importado dos Estados Unidos, custou cerca de R$ 2 milhões. Junto ao veículo, Pertrelly adquiriu dois robôs-cães, avaliados em R$ 40 mil cada, e um robô humanoide altamente sofisticado, com tecnologia de reconhecimento facial, sensores de movimento e capacidade autônoma de vigilância, no valor de R$ 400 mil.



“O humanoide será integrado ao sistema de segurança da minha casa. Ele age de forma independente, patrulha o ambiente, reconhece rostos e reage a comportamentos suspeitos”, explica.



Com este investimento, Pertrelly reforça seu compromisso com o avanço da tecnologia e da automação no Brasil. “Acredito num futuro em que a robótica será parte da rotina de todos nós — e quero que o Brasil esteja preparado para isso. Estamos apenas no começo de uma nova era”, afirma.