Luiz Kingsman e Odoguiinha lançam parceria inédita que une funk e forró

PERNAMBUCO — No próximo dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, os artistas Luiz Kingsman e Odoguiinha lançam oficialmente o single “Se Decepção Matasse”, uma colaboração inédita que marca a união entre dois dos ritmos mais populares do país: o funk e o forró. A faixa, que estreia em todas as plataformas de streaming, chega acompanhada de um videoclipe ambientado nas paisagens da Praia de Gaibu, no litoral sul de Pernambuco.



Escrita por Luiz Kingsman, “Se Decepção Matasse” mistura as batidas marcantes do funk com a melodia contagiante do forró. A música foi composta com a proposta de unir estilos distintos em uma única faixa dançante. O convite para a parceria surgiu pelas redes sociais, como conta Odoguiinha. “Recebi a mensagem do Kingsman e topei na hora. A canção tem uma pegada massa, diferente, e que mistura o melhor dos dois universos musicais”, declarou o cantor.



O videoclipe, dirigido por uma equipe independente, foi gravado integralmente em Pernambuco. Com uma estética praiana, a produção aposta em uma narrativa visual que acompanha a energia da canção, valorizando o cenário natural e descontraído da Praia de Gaibu.



A colaboração entre os dois artistas vinha sendo aguardada pelos fãs desde os primeiros indícios divulgados nas redes sociais. “Essa música é uma mistura da nossa essência. A ideia era criar algo novo, sem perder nossa identidade”, afirmou Luiz Kingsman em nota enviada à reportagem.



Luiz Kingsman, natural de Pernambuco, tem se destacado no cenário do funk com músicas autorais e colaborações com nomes do Sudeste. Já Odoguiinha, pernambucano, construiu sua trajetória no forró moderno, incorporando elementos eletrônicos e urbanos ao gênero tradicional.



Se Decepção Matasse estará disponível a partir das 0h do dia 1º de maio em plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music. O videoclipe será lançado no canal oficial de Luiz Kingsman no YouTube.



Confira: