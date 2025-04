Alexandre Frota revela como entrou no cinema adulto: "Me paga o que quero"

Aos 61 anos e com uma trajetória que já cruzou novelas, política e polêmicas em série, Alexandre Frota voltou a roubar os holofotes com uma confissão que fez muita gente arregalar os olhos. Em entrevista ao programa Flávio Ricco, na LeoDias TV, o ex-deputado federal e ex-galã da TV brasileira revelou, sem rodeios, como decidiu entrar de cabeça no universo dos filmes adultos em 2004, e o que motivou essa guinada radical na carreira.

Sem convite, sem roteiro, e muito menos hesitação. Frota foi direto ao ponto e expôs a origem do escândalo que, na época, parou o Brasil. “Foi por dinheiro também. Chegou uma hora que eu olhei assim e falei: ‘O que eu vou fazer? O SBT não me chama, a Globo e a Record também não’… E eu pensei que gostava de fazer sexo. Adoro sexo. Então vou fazer sexo”, disse ele, com a franqueza de quem não tem o menor receio do que passou.

A história parece saída de um roteiro de cinema. Ele foi pessoalmente até uma produtora especializada em filmes adultos e bateu na porta com uma proposta inusitada. “O cara olhou para minha cara quando entrei e eu falei: ‘Eu vim aqui porque eu quero fazer filme’. Aí ele falou assim: ‘Você fez novela das oito, você não vai fazer filme’ e eu falei: ‘Eu vou! Me paga o que eu quero, que eu vou fazer’, e aí eu fui e fiz.”

A atitude corajosa, ou impulsiva, dependendo do ponto de vista, chocou o público, mas Alexandre garante: não se arrepende de nada. “Se eu falar pra você que é uma coisa fácil, não é fácil. Você hoje tem que tomar todos os cuidados possíveis. E eu falo sempre que graças a Deus eu vivi intensamente os anos 80, que eu comi todo mundo que eu queria e que não queria.”

Além da revelação bombástica, Frota também emocionou ao falar sobre a recente morte do cantor Nahim, aos 71 anos, vítima de uma queda em casa. “Gostava muito do Nahim, nós trabalhamos juntos em algumas emissoras. Conhecia ele há 30 anos, desde a época do Chacrinha”, contou ele à CARAS Brasil. “Sempre que eu chamei o Nahim pra alguma coisa, algum programa, ele sempre se mostrou prestativo, chegava junto. Era um grande amigo.”