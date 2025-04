Urandir Fernandes é homenageado pela Academia Brasileira por protagonismo no empreendimento



Novos membros da legião de Honra do Presidente Juscelino Kubitschek são convidados a celebração dos 65 anos da Capital Federal



A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, abrirá as portas do Congresso Nacional em Brasília, em comemoração aos 65° aniversário da capital federal e para prestação de homenagens aos condecorados do Empreendedorismo Nacional. A cerimônia ocorrerá no dia 22 de abril no auditório Nereu Ramos e ainda irá destacar o lançamento da Edição Especial da revista “Network”, que traz na capa o saudoso jogador Pelé.



O evento prestará uma consagração em agradecimento aos protagonistas, parceiros e colaboradores do primeiro “Tributo ao Rei” com a medalha do “Presidente Juscelino Kubitschek” em conjunto com a outorga do título de “Personalidade do Ano na História do Futebol Brasileiro”, em que será entregue a Medalha do Rei em harmonia com a Lei Federal de N° 14.909 para autoridades que contribuíram para com o legado de Edson Arantes do Nascimento.



A Cruz do Mérito concede os graus de comendador de entidade membro reconhecendo qualidades, méritos de honra, dignidade, caráter, civismo e espírito empreendedor de pessoas que tenham participado ativamente do desenvolvimento sustentável e a justiça na distribuição das riquezas brasileiras.



Entre os homenageados, destaca-se Urandir Fernandes, pesquisador, empresário e comendador, demonstrando sua dedicação em fazer a diferença com suas ações. Responsável pelo ecossistema de Dakila, que conta com 20 empresas, ele revela estar contente e com sentimento de dever cumprido. “ São mais de 30 anos de história, com mais de 720 mil associados que junto a mim, procuram expandir e promover avanços e a disseminação do conhecimento. Minha única missão é poder auxiliar o crescimento da ciência e poder reinventar e modificar a sociedade através da inovação, portanto ser reconhecido por isso, é saber que eu estou no caminho certo