Série "Turminha da Jujuba" apresenta personagens únicos e propõe nova forma de dialogar com as infâncias diversas

Um novo projeto de animação infantil brasileiro está prestes a chegar ao público com uma proposta que promete transformar a maneira como se aborda o desenvolvimento emocional e social das crianças. Criada pela psicóloga Juliana Carvalho Barbato e pelo produtor audiovisual Thiago Barros de Andrade, “Turminha da Jujuba” aposta em um conteúdo educativo e afetivo, ambientado em uma vila fictícia onde a empatia e a diversidade ganham protagonismo.



A série apresenta episódios de oito minutos, protagonizados por personagens cativantes como Pandu, o panda, Caco, o macaco, Rafa, a raposa, Nino, o rinoceronte e a girafa Jujuba, que conduz as histórias. Cada episódio aborda situações do dia a dia da infância — desde a hora de escovar os dentes até a dificuldade em lidar com frustrações ou mudanças de rotina — sempre de forma lúdica e cuidadosamente pensada.



O diferencial da série está na construção dos personagens, que apresentam comportamentos e formas de interação inspiradas em perfis diversos de desenvolvimento. Com sutileza e naturalidade, “Turminha da Jujuba” convida o público a compreender diferentes jeitos de ver o mundo — sem rótulos ou explicações didáticas. Aqueles que convivem com crianças neurodivergentes certamente reconhecerão traços familiares nos protagonistas.



Segundo Juliana, que atua há mais de dez anos com desenvolvimento infantil no Brasil e nos Estados Unidos, o objetivo é criar uma experiência envolvente que vá além do entretenimento. “A gente quer ajudar a construir pontes de compreensão. As crianças se encantam com os personagens e, ao mesmo tempo, aprendem sobre respeito, acolhimento e formas mais suaves de se comunicar”, explica a psicóloga.



A série utiliza estratégias da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), vídeo-modelação e histórias sociais para reforçar o aprendizado de maneira leve e eficaz. E tudo isso sem nunca perder a essência encantadora de uma boa história.



Na parte executiva, o projeto é liderado por Thiago Andrade, da produtora 12 Filmes. Ele destaca o potencial multiplataforma da iniciativa: “A animação é o primeiro passo. Estamos trabalhando também em aplicativos, materiais de apoio para famílias e educadores, e brinquedos que possam estender essa experiência para o dia a dia da criança”, conta.



“Turminha da Jujuba” é, acima de tudo, uma celebração da infância em todas as suas formas — com suas diferenças, descobertas e desafios. Um projeto que convida crianças (e adultos) a olharem para o outro com mais empatia e curiosidade. Sem rótulos, com muito afeto.

