Inteligência artificial transforma setor de auditorias com novas dinâmicas

Nos últimos anos, a inteligência artificial vem causando uma transformação digital no mercado de trabalho. Na auditoria, é realizado um processo que analisa sistematicamente produtos, serviços, setores, resultados apresentados, gastos, registros e demonstrações contábeis, sendo fundamental para empresas em busca da conformidade fiscal e que pode ser perfeitamente realizada com a ajuda de uma inteligência artificial.



Auxiliando e realizando parte do trabalho do auditor com velocidade e eficácia, se destacando pela sua capacidade de compreender, interpretar e gerar conteúdos com uma taxa irrisória de erros, o uso das IAs vem em uma onda crescente sem previsão de queda. Essa sofisticação e sua ampla acessibilidade gera muitas oportunidades mais eficientes e lucrativas para quem trabalha na área.

A inteligência artificial consegue, além de melhorar a precisão nas auditorias, reduzir erros humanos e fazer a automação de processos, acelerando bastante o trabalho do auditor. Para Fernando Flauto, sócio de IT GRC, Cyber Security & IT Advisory da Ecovis WFA, uma das principais empresas de auditoria no Brasil, “a implementação da IA nos processos de auditoria está revolucionando a forma como as verificações e análises são realizadas. A IA pode processar e analisar volumes massivos de dados financeiros e operacionais de forma muito mais rápida e completa do que seria possível manualmente. Permite identificar padrões, anomalias, tendências e outliers em populações muito maiores, em vez de depender apenas de amostragens.”



Desta forma, com ajuda da IA, é possível integrar sistemas que antes eram isolados, facilitando a troca de informações e a análise de grandes volumes de dados. Assim, como dito por Fernando, é possível identificar padrões que poderiam passar despercebidos se realizados por uma pessoa, e também, diminuindo a carga de trabalho manual.



Porém a IA não trabalha sozinha, depende sempre de uma supervisão profissional para que não haja nenhum erro, sendo assim, hoje é utilizada apenas para facilitar e acelerar o trabalho manual. Ainda segundo Fernando: “a IA não visa substituir completamente o auditor, mas sim potencializar suas capacidades. Ela se torna uma ferramenta poderosa que permite realizar auditorias mais inteligentes, eficientes, focadas em riscos e com maior capacidade de fornecer insights valiosos para as organizações.”



A adoção da inteligência artificial se mostra não apenas uma tendência, mas sim uma necessidade para conseguir se manter competitivo no mercado atual. Implementá-la em auditorias não é apenas uma questão de tecnologia, mas também de responsabilidade. É necessário equilibrar inovação com ética, assegurando que a introdução dessa tecnologia respeite os padrões de segurança e privacidade.