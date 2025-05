Tarot se Consolida como Ferramenta Criativa para Artistas Visuais

Das galerias mais sofisticadas aos estúdios independentes, uma ferramenta ancestral tem ganho espaço nas pranchetas dos artistas contemporâneos. O tarot, tradicionalmente associado à adivinhação, ressurge como fonte de inspiração e método para desbloquear a criatividade entre pintores, escultores e ilustradores de destaque.

"As cartas funcionam como um gatilho visual e simbólico", explica Marina Soares, curadora da exposição "Arcanos Contemporâneos", que reúne obras inspiradas no tarot e que já percorreu três capitais brasileiras. "Cada carta contém arquétipos universais que dialogam com o inconsciente coletivo, oferecendo um vocabulário visual riquíssimo."

A pintora Ana Luísa Mendes, cujas obras já foram expostas internacionalmente, desenvolveu uma série completa baseada nos 78 arcanos do tarot. "Quando me sinto bloqueada, tiro uma carta aleatoriamente e a uso como ponto de partida. É impressionante como isso me conecta com camadas mais profundas da minha expressão artística", revela.

Em escolas de arte, workshops sobre tarot e criatividade tornaram-se cada vez mais populares. O Instituto de Artes Visuais de Barcelona incorporou o estudo dos arcanos ao currículo de simbologia visual, reconhecendo sua importância histórica e contemporânea para a formação de artistas.

Estúdios de design também aderiram à tendência. A prestigiada agência Forma Visual desenvolveu um método próprio que utiliza as cartas para sessões de brainstorming com clientes. "Pedimos que escolham uma carta que represente seu projeto e isso gera conversas surpreendentemente produtivas sobre a essência do que desejam comunicar", conta Rafael Nogueira, diretor criativo.

Pesquisadores da área de neurociência têm se interessado pelo fenômeno. "As imagens do tarot são complexas e ricas em simbolismo, ativando múltiplas áreas do cérebro simultaneamente", explica o neurocientista Dr. Paulo Monteiro. "Isso pode facilitar conexões neurais inesperadas, essenciais para o processo criativo."

Seja como ferramenta de inspiração ou método estruturado de criação, o tarot parece ter encontrado seu lugar no arsenal dos artistas contemporâneos, provando que símbolos ancestrais podem ser surpreendentemente relevantes na era digital.