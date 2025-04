Climão no almoço de Páscoa com Bruna Biancardi abala Neymar, que se isolou

Uma Páscoa marcada por silêncio, isolamento e preocupação. Assim foi o feriado para Neymar Jr., que está afastado dos gramados desde o último dia 23 de abril, quando sofreu uma nova lesão, desta vez no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Mas o que era para ser um momento de união familiar se transformou em tensão, desconforto e um evidente distanciamento emocional.

Segundo fontes do portal LeoDias, Neymar ficou visivelmente abalado com o novo afastamento e não teria gostado de ver Bruna Biancardi seguindo com as comemorações de Páscoa, mesmo diante de sua situação delicada. A celebração aconteceu na Sexta-feira Santa, dia 25, e o clima foi de tudo, menos festivo para o jogador. “Ele não quis ficar na festa e por pouco não deixou de aparecer no compromisso por inteiro”, revelou uma fonte próxima.

Ainda conforme apurado, o pai de Neymar, preocupado com o estado do filho, tentou contornar a situação levando um pastor à celebração. O atleta participou apenas da benção e, em seguida, se recolheu novamente. O gesto foi suficiente para constar presença, mas a ausência dele nas fotos e vídeos da reunião familiar não passou despercebida.

Enquanto Bruna Biancardi seguia sorridente com os demais convidados, Neymar permanecia sozinho em um cômodo da casa, pensativo, claramente afetado pelos recentes acontecimentos. “Essa seria a razão para Neymar não ter aparecido nos registros da comemoração”, apontou a reportagem.

A tensão da data acendeu um alerta dentro da família. Nadine Gonçalves, mãe do jogador, demonstrou preocupação com o emocional do filho e, junto com o pai do craque, tem buscado formas de reerguê-lo. Entre as ideias discutidas está a aproximação entre suas filhas Mavie, com Biancardi, e Helena, com Amanda Kimberlly, ambas com poucos meses de diferença. A esperança é que o convívio entre as irmãs possa reacender o ânimo do jogador e fortalecer os laços afetivos nesse momento tão frágil.