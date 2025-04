Joaquim Ferreira lidera a Stone Entertainment como potência do cinema indie

Responsável por uma das iniciativas mais promissoras do audiovisual independente, Joaquim Ferreira comanda a Stone Entertainment Productions, sediada em Newark, Nova Jersey. Apostando em diversidade e novas narrativas, a empresa vem conquistando espaço no cenário cultural americano.



Com duas produções no portfólio — o impactante "Kings of Newark 3" e o tocante "The Karate Weirdo" — o executivo comemora a ascensão de seu trabalho. "Tenho orgulho de apresentar nossos projetos e de ver a Stone Entertainment Productions começar a crescer e se desenvolver profissionalmente! Sempre busquei empreendimentos inovadores e agora estou feliz em ajudar sonhadores a dar vida às suas visões cinematográficas!", afirmou.



O reconhecimento de "The Karate Weirdo", drama que retrata a trajetória de uma jovem autista nas artes marciais, consolida essa nova fase. O longa recebeu cinco indicações no "World Film Festival em Cannes – Remember the Future", entre elas Melhor Diretor para Jonas Correia e Melhor Atriz para Sophia Correia.



Entusiasmado com os próximos passos, Joaquim resume o momento da companhia: "Estamos apenas começando. Queremos ser referência em criatividade, inclusão e paixão pela sétima arte".

