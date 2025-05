Brasileira leva arte sensual à Times Square e mira mercado global

Empresária e criadora de conteúdo adulto, Pâmela Mata, conhecida por seu trabalho artístico nas plataformas +18 e pelo sucesso da marca "Modas Hot" no Brasil, está dando um passo ousado em sua carreira: a expansão internacional de seus negócios, começando pelos Estados Unidos.

Faturando cerca de R$ 55 mil por mês com suas fotos ousadas e vídeos picantes, além dos lucros da sua grife de moda sensual, Pâmela acaba de retornar de uma temporada intensa em solo americano, onde combinou turismo, gravações inéditas e sessões fotográficas marcantes — entre elas, um ensaio especial realizado em plena Times Square, no coração de Nova York.

"Foi uma experiência única. Sempre sonhei em fazer algo icônico em Nova York e ver meu trabalho ganhando espaço internacionalmente. É um projeto global. Ser reconhecida por fãs brasileiros e até gringos nas ruas foi demais. Me senti realizada e mais animada ainda para essa nova fase que está começando".

Pâmela inclusive já foi eleita a ‘Sexy Influencer do Ano’ no prêmio ‘Estrelas do Ano 2024’ e cotada para realities de grande visibilidade, conforme revelado em entrevistas anteriores.

Apesar de atuar no universo adulto, Pâmela Mata se destaca por criar conteúdos com forte apelo artístico, sempre prezando pela elegância e pela qualidade das produções. "Meu objetivo nunca foi o explícito. Eu crio arte, exploro o sensual de forma fina. Quero mostrar que o universo +18 pode ser diferente, sem ser vulgar, provocando e mexendo com o imaginário das pessoas”.

Durante sua estadia nos Estados Unidos, Pâmela aproveitou para gravar novos conteúdos e fazer networking com modelos e fotógrafos locais. O período também serviu como preparação para seus próximos passos: a expansão da "Modas Hot" para o mercado americano e uma série de viagens pelo mundo, onde pretende gravar mais cenas exclusivas.

"Nova York foi só o começo. Tenho planos de conhecer outros destinos icônicos e levar minha arte e minha marca para diferentes culturas. A ideia é mostrar a sensualidade em diversos cenários, sempre de forma sofisticada", adianta. “A marca tem tudo a ver com os conteúdos, porque é uma grife que valoriza a moda sensual e a ousadia. Está tudo conectado”, diz.

Com seu carisma e uma gestão inteligente da própria carreira, a brasileira prova que é possível transformar talento, autenticidade e estratégia em sucesso dentro e fora da internet — agora, em escala global.

Fotos: Lucas Bottega / Divulgação