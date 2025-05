Hitmaker fala sobre futuro da música com a inteligência artificial

Em participação no Bulldog Show, podcast apresentado pelo empresário e CEO da FM O Dia Tuka Carvalho, o DJ, compositor e produtor Hitmaker falou sobre como ele enxerga o futuro do mercado musical com a influência das inteligências artificiais.



Tuka comentou que é um simpatizante de inteligências artificiais quando se trata de tirar dúvidas e fazer pesquisas rápidas, como o Chat GPT, por exemplo. “Às vezes estou em casa e preciso saber de algo rapidamente, brinco que vou perguntar algo para o meu amigo.”



Em relação a interferência das inteligências artificiais na indústria da música e como isso pode afetar o futuro dos artistas, Hitmaker fez um comparativo com outros elementos da história que foram evoluindo com o passar das épocas.



“Tudo na nossa história foi evoluindo com o passar dos anos, e nós tivemos que ir nos adaptando, mesmo que não seja da nossa área. Pode ser que atrapalhe, altere. Eu não acho ainda que a tecnologia não consegue suprir a inteligência e a criatividade.”, disse Hitmaker.



O compositor ainda ressaltou que não enxerga, pelo menos momentaneamente, as inteligências artificiais substituindo alguns processos criativos, como a composição. “Eu acredito que para trabalhos criativos, não é algo que a IA pode prever, principalmente na questão de composição.”