Isis Valverde se emociona ao trocar votos com Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz viveram, neste sábado (3), um capítulo digno de novela em seu casamento no Ville La Rochelle, em Jarinu (SP). Em vídeo divulgado no domingo, a atriz de 38 anos aparece emocionada ao proferir seus votos: “Hoje, meu amor, faço de você o meu porto. E edifico em você o que por muitas vezes duvidei existir.”

As palavras de Isis arrancaram lágrimas até mesmo de sua mãe, Rosalba Nable, que luta contra um câncer de mama desde maio de 2024. A cerimônia contou também com a participação especial dos filhos do casal e de Isis: José Marcus e João Francisco, vindos do primeiro casamento de Marcus com Wanessa Camargo, e Rael, fruto da relação da atriz com André Resende, que conduziu as alianças.

Marcus, visivelmente comovido, retribuiu os votos com promessas tradicionais mas sentidas: “Prometo ser fiel, te amar e te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas.” O momento íntimo precedeu uma festa animada, ao som de shows de Silva, Felipe Mar e até uma DJ set improvisada pelos próprios noivos.

Convidados de peso, como Sophie Charlotte, Seu Jorge e Márcio Garcia, prestigiaram a celebração que reuniu família e amigos em uma pequena cidade do interior paulista. Para Isis e Marcus, que oficializaram a união no civil em dezembro de 2024, essa cerimônia religiosa selou uma história marcada por recomeços e pela certeza de um amor que, segundo a atriz, chegou para provar que alguns sonhos superam até mesmo as maiores dúvidas.