Fortuna de Liam Payne vai toda para o filho de 8 anos após morte trágica

A morte repentina e trágica de Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, ainda repercute no mundo da música, e agora, um novo detalhe sobre sua herança promete acirrar ainda mais os ânimos. Sem deixar testamento, o cantor, que morreu aos 31 anos após cair da sacada de um hotel na Argentina em outubro de 2024, deixou uma fortuna de impressionantes 24 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 156 milhões. E todo esse montante terá apenas um único herdeiro: seu filho Bear, de apenas 8 anos.

O pequeno Bear, fruto do relacionamento de Liam com a cantora Cheryl Tweedy, será o beneficiário integral da fortuna. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a herança será colocada em custódia e administrada conforme as leis do Reino Unido, que determinam que, na ausência de testamento, os bens são automaticamente direcionados para os parentes consanguíneos mais próximos.

A reviravolta pegou fãs e a mídia de surpresa por um motivo a mais: Kate Cassidy, namorada atual de Liam e com quem o cantor fazia planos de casamento, não terá direito a absolutamente nada. Mesmo com a relação pública e recente, a jovem foi completamente excluída da divisão de bens, uma consequência direta da ausência de um documento formal.

Com a fortuna avaliada inicialmente em quase 29 milhões de libras, o valor acabou sendo reduzido para pouco mais de 24 milhões após o pagamento de dívidas e encargos. A administração legal ficará nas mãos de Cheryl e do advogado Richard Bray, especialista no mercado musical e com um histórico que inclui estrelas como Ed Sheeran.