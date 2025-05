Brasileiro Gerson Fogaça leva mostra"Liquid Cities" àSanger Gallery nos EUA

O artista plástico brasileiro, Gerson Fogaça, ultrapassa fronteiras e desembarca no coração da Flórida com a estreia da exposição “Liquid Cities” , aberta ao público a partir desta quinta-feira, 1º de maio, na Sanger Gallery , espaço principal do The Studios of Key West , em Key West, Estados Unidos (EUA), onde seguirá em cartaz até 29 de maio. Com curadoria assinada por Dayalis González e produção de Malu da Cunha, a mostra contempla uma das paradas do intenso calendário internacional de Fogaça, em 2025, que terá inclusasexposições na Argentina, no México, Espanha e em Miami.

“Liquid Cities”apresenta uma série de obras inéditas nas quais Fogaça investiga as transformações do espaço urbano contemporâneo. Cores intensas, sobreposição de formas e estruturas fragmentadas dão o tom das telas, que propõem uma leitura sensível – e crítica – sobre a vida nas cidadesem constante mutação. A proposta estética está ancorada no conceito de “modernidade líquida”, formulado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, e se traduz numa linguagem visual que atravessa arquitetura, planejamento urbano e memória.

“Mostrar essa série em outros países permite levar ao mundo temas que são humanos, universais. A arte conecta, cruza fronteiras e convida à troca, mesmo entre pessoas que vivem contextos muito diferentes", resume o artista plástico Gerson Fogaça.

Segundo a curadora Dayalis González, o projeto reúne anos de pesquisa e amadurecimento artístico. “A exposição é a síntese da jornada pessoal do artista – um percurso queatravessa geografias, mas sobretudo, redefine sua identidade como criador”, sintetiza. “Seus trabalhos recentes, feitos especialmente para este projeto, nos remetem a uma energia vibrante de cores: amarelos radiantes, vermelhos pulsantes, azuis-água e turquesa, flashes de rosas, verdes e laranjas que iluminam ospretos e cinzas. Há muita luz neles, muito daquela paleta de tons que associamos à visualidade e à identidade brasileira, como se estivéssemos, de alguma forma, testemunhando uma reconciliação do artista com suas origens, como se a luz maravilhosa do Cerrado brasileiro voltasse a banhar cada uma de suas pinceladas, como se o brilho do pôr do sol sobre o Lago dos Tigres agora irradiasse sua obra com uma nova aura, aproximando-o de sua essência como criador”, completa a curadora.

A mostra marca uma etapa da trajetória internacional de Gerson Fogaça, construída a partir de experiências vividas em cidades da América Latina, Europa e Estados Unidos, com trabalhos que estabelecem conexões com diferentes contextos urbanos contemporâneos. “Liquid Cities” é um projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Em meio a extensa agenda, ainda em 2025, Gerson Fogaça fará a inauguração de um instituto cultural na cidade de Britânia, interior de Goiás, onde passou a infância. O espaço será voltado à realização de oficinas, exposições e ações educativas gratuitas, fortalecendo o vínculo do artista com sua origem e ampliando o acesso à arte em contextos geográficos historicamente afastados dos grandes circuitos culturais.

SOBRE O ARTISTA

Nascido na Cidade de Goiás, antiga capital do estado, e criado em Britânia, uma pequena cidade do interior, Gerson Fogaça teve uma infância marcada por desafios e mudanças. Em meio a um período de instabilidade familiar, encontrou na arte um espaço de interesse e construção.

Dono de uma trajetória consolidada no cenário das artes visuais, Fogaça investiga a fluidez dos espaços urbanos e as relações humanas com o ambiente em constante transformação. Desde 1985, suas obras têm sido apresentadas em importantes salões e exposições individuais e coletivas ao redor do mundo.

Ao longo de quatro décadas de carreira, Gerson Fogaça construiu um portfólio sólido, com exposições em algumas das mais importantes instituições culturais internacionais. Seu trabalho já foi apresentado em espaços como o Centro Cultural Las Rozas, em Madrid, o Museo de Arte Alejandro Otero, en Caracas, o Museo Histórico y Militar de Chile, em Santiago, o Museu de Arte Contemporânea de Caracas, o Centro Cultural Futurama, na Cidade do México, o Museu Nacional, em Brasília, a Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, a Casa da América Latina, em Lisboa, o Instituto Cultural de Providencia, em Santiago, o Miami Hispanic Cultural Arts Center, em Miami, o B.AGL ART Affairs, em Berlim, e o Museum of Contemporary Art of the Americas – MOCAA, em Miami.

Gerson Fogaça (foto: Paulo Rezende) Gerson Fogaça (foto: Paulo Rezende)

Serviço

Exposição: Liquid Cities, de Gerson Fogaça

Abertura: 1º de maio de 2025

Visitação: de 1 a 29 de maio de 2025

Local: Sanger Gallery – The Studios of Key West

Endereço: 533 Eaton Street, Key West, FL 33040, EUA

Curadoria: Dayalis González

Produção: Malu da Cunha