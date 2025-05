Sobrinha de Deolane é internada às pressas na UTI: "Estou orando"

Kethlyn Bezerra, sobrinha da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, foi internada nesta quarta-feira (7) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em São Paulo. O motivo? Um novo surto de colangite, inflamação grave nos ductos biliares, que reacendeu lembranças traumáticas vividas pela família nos últimos anos.

Mesmo debilitada, Kethlyn fez questão de dividir seu estado de saúde com os seguidores. Em seu perfil do Instagram, a adolescente tranquilizou os fãs com fé e esperança. “Estou sendo medicada, tomando antibióticos e já apresento melhoras. Estou orando e sigo confiando em Deus. Talvez eu precise de uma intervenção, mas tenho certeza de que, se for necessário, Deus estará comigo”, escreveu ela, demonstrando força diante do momento delicado.

Nos bastidores, no entanto, o clima é de tensão. Dayanne Bezerra, mãe da jovem e irmã de Deolane, abriu o coração nas redes sociais com um desabafo que escancarou a gravidade da situação. “Pessoal, não gosto de falar sobre esse assunto, isso me traz gatilhos, lembranças ruins, mas vamos lá... Kethlyn sofreu um erro médico que quase custou sua vida!”, revelou.

Dayanne ainda relembrou o episódio dramático que quase levou sua filha à morte após uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula. Segundo ela, o procedimento foi mal executado, provocando o vazamento de bile e levando Kethlyn a enfrentar seis intervenções em apenas 25 dias, além de três meses internada na UTI. “Ela foi salva por Deus e por um anjo enviado por Ele, o Dr. Macedo”, declarou emocionada.