Leão XIV; saiba quem é o primeiro papa americano da história

O mundo assistiu ao momento em que a fumaça branca subiu da Capela Sistina nesta quinta-feira (8), às 13h07 (horário de Brasília), anunciando a escolha do novo líder da Igreja Católica. E o nome que ecoou pela sacada da Basílica de São Pedro deixou o planeta em estado de choque: Robert Francis Prevost, cardeal nascido em Chicago e com raízes profundas no Peru, foi eleito o novo papa, o primeiro norte-americano da história a assumir o cargo mais alto da fé cristã. Leão XIV.

Com 69 anos, o agora papa Leão XIV é descrito como “pastor de duas pátrias”, expressão que carrega o peso de sua atuação tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina. Sua trajetória inclui uma década de missão no Peru, onde enfrentou de frente a instabilidade política do regime de Fujimori e não hesitou em exigir desculpas públicas por injustiças cometidas contra o povo.

Antes de surgir na sacada diante da multidão, como manda a tradição, o novo pontífice passou pela misteriosa “Sala das Lágrimas”, um cômodo reservado para o momento de introspecção e troca de vestes, onde o novo papa confronta a dimensão espiritual e histórica do posto que passa a ocupar. Minutos depois, sob aplausos e comoção, Leão XIV foi apresentado ao mundo.

Prevost já era uma figura de peso no Vaticano. Como prefeito do Dicastério para os Bispos, cargo que o colocava no centro das decisões sobre a nomeação de bispos em todo o planeta, ele também presidiu a Comissão Pontifícia para a América Latina. Sua linha? Totalmente alinhada ao pensamento franciscano e ao estilo pastoral de Francisco.

No entanto, nem tudo são flores na biografia do novo papa. Em 2023, já como cardeal, seu nome apareceu envolvido em um caso delicado: denúncias de abuso infantil contra dois padres chegaram até sua diocese. A igreja afirma que ele seguiu os protocolos canônicos e remeteu os casos ao Vaticano, onde ainda seguem sob investigação. O episódio, embora tratado com discrição, lança uma sombra sobre o início de seu pontificado e será acompanhado de perto.