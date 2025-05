Brasília representa solo importante no mercado de franquias

Fundada em 2021 por Fabio Constantino, a Bumbos Sales as Service nasceu com um propósito claro: transformar negócios locais em redes nacionais lucrativas e escaláveis. Com sede em Brasília e uma equipe composta por especialistas, além de parceiros estratégicos como agências de tráfego e freelancers, a empresa opera através de um hub de expansão de redes de franquias.A empresa se consolidou como referência nacional em expansão de marcas com uma metodologia própria que une inteligência comercial, performance em vendas e expertise em estrutura de negócios. Atuando desde a formatação até a venda e assinatura dos contratos, a Bumbos oferece um serviço completo que alia estratégia, agilidade e foco em resultados.“Desde a nossa fundação, ajudamos diversas marcas a expandirem suas operações, oferecendo um serviço completo, que vai desde a prospecção de leads até a assinatura do contrato de franquia. Nosso foco sempre foi reduzir custos e aumentar a lucratividade dos nossos clientes, com uma metodologia de vendas por performance e estratégias de expansão inteligentes”, afirma Fabio Constantino, fundador e CEO da marca.A Bumbos também acumula resultados expressivos em seu portfólio. Destaque para a Face Doctor, que, com o suporte da empresa, abriu mais de 150 unidades em apenas um ano, com um aumento de 350% no faturamento e dois Prêmios de Excelência em Franchising da ABF. O Espaço Facial também alcançou 50 unidades em 6 meses e foi premiado pela ABF em 2025. Outras marcas como Virtuosa e Al Sultan também registraram expansão acelerada e alta visibilidade no mercado.Reconhecida por seu protagonismo no mercado, a Bumbos é presença confirmada na ABF Expo 2025, que acontecerá do dia 25 até 28 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é a maior feira de franquias do Brasil, reunindo as principais marcas e players do setor. A participação reforça o posicionamento da empresa como uma das líderes em expansão comercial no país, além de ampliar conexões estratégicas e oportunidades para seus clientes.A missão da empresa é clara: aumentar a receita recorrente das marcas que atende. Para isso, desenvolve estratégias personalizadas e atua de forma ativa na transformação de ideias em redes sólidas. Seu diferencial competitivo está na capacidade de reduzir até 25% dos custos operacionais das franqueadoras e aumentar em média 21% a lucratividade das redes, graças ao seu modelo de vendas por performance.Para 2025, a empresa projeta alcançar 121 redes ativas como clientes e R$30 milhões em faturamento. Para isso, está investindo na ampliação da equipe comercial e na diversificação dos canais de captação de leads. Além da expansão nacional, a Bumbos já planeja sua internacionalização, com foco inicial na América Latina e Europa, levando sua metodologia e resultados para mercados com alto potencial de franquias.Serviço: https://bumbos.com.br