Malu Lazari marca presença em evento de moda na Ilha Fiscal

A atriz Malu Lazari marcou presença em um evento de moda realizado na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que celebrou a nova colaboração entre Havaianas e Dolce & Gabbana.

Para a ocasião, Malu escolheu um look que combinava um body da marca com uma saia balonê branca — peça que continua em alta nas tendências fashion — e finalizou com uma bolsa pink da Dolce & Gabbana, criando uma produção solar e romântica, perfeita para o cenário carioca.

O evento destacou a segunda colaboração entre as duas marcas, unindo o espírito brasileiro com a sofisticação italiana. A coleção limitada apresenta chinelos com estampas icônicas da grife italiana, como Leopard, Zebra, Blu Mediterraneo e Carretto Siciliano, adornados com tiras de veludo, logotipo metálico da Havaianas e um pin de pérola exclusivo da Dolce & Gabbana.

Além de Malu Lazari, outras personalidades marcaram presença, incluindo Breno Ferreira, Malu Borges, Quitéria Chagas, Clarissa Müller, Pietro Antonelli e Thaisa Carvalho.