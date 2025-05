Yanka Barreiros aposta em look luxuoso em evento em Nova York

Na noite da última quarta-feira (14), a influenciadora e empresária Yanka Barreiros marcou presença no prestigiado evento anual da revista Forbes, em Nova York, com um look de tirar o fôlego. O vestido escolhido foi uma peça inteiramente bordada com cristais, que evidenciava sua silhueta com elegância e brilho em cada movimento.

O visual sofisticado foi finalizado com uma bolsa em formato esfera, também cravejada, e acessórios delicados que mantiveram o foco no vestido, protagonista absoluto da produção. O styling ressaltou o glamour da ocasião sem abrir mão da identidade fashion de Yanka, que vem ganhando cada vez mais destaque na cena de moda e lifestyle.

Yanka está nos Estados Unidos acompanhada da irmã, Pétala Barreiros, com quem compartilha não só laços familiares, mas também conquistas recentes: em 2025, as duas foram reconhecidas como nomes de destaque na lista “Under 30” da Forbes Brasil, consolidando sua influência no mercado digital e empresarial.

Além da festa, as irmãs cumprem compromissos profissionais na cidade, reforçando sua presença internacional e alinhando imagem e negócios com as principais tendências globais.