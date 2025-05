Fenômeno do funk, MC Tuto inicia nova era musical em novo projeto

Destaque absoluto nas plataformas digitais e um dos principais representantes da nova geração do funk, MC Tuto dá início a uma nova fase na carreira com o lançamento da primeira faixa do seu aguardado álbum “Levada do 2T”. A estreia acontece nesta quinta-feira (15), às 18h, com exclusividade ao vivo no TVZ, do canal Multishow.

O novo single chega com participações especiais de Paulinho da Capital, MC Joaovinho VT e produção assinada pelo aclamado DJ Oreia, prometendo um hit que mistura o melhor da nova escola do funk com a autenticidade e a potência sonora que marcaram a ascensão meteórica de MC Tuto.

Reconhecido por sua originalidade, carisma e presença digital expressiva, MC Tuto vem conquistando fãs em todo o país e se consolidando como um dos nomes mais promissores do cenário musical atual.

Após a estreia no TVZ, a faixa estará disponível em todas as plataformas digitais.