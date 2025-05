Ex-presidente Joe Biden é diagnosticado com câncer agressivo

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está enfrentando o que pode ser uma das maiores batalhas de sua vida. Em um comunicado divulgado no último domingo (18), sua equipe confirmou que ele foi diagnosticado com uma “forma agressiva” de câncer de próstata, e que a doença já se espalhou para os ossos.

A revelação chocou o país e levantou novas preocupações sobre a saúde do político de 81 anos, que já vinha sendo alvo de questionamentos desde seu último mandato. “Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado para a descoberta de um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea”, informou a nota oficial.

Ainda segundo o comunicado, há um ponto de esperança no horizonte: “Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”. A família Biden agora está revisando as opções de tratamento com a equipe médica, enquanto o ex-presidente se recupera em casa, em Wilmington, Delaware.

O diagnóstico veio à tona dias após a divulgação de que Biden havia passado por uma nova avaliação médica após a detecção de um pequeno nódulo. Embora exames anteriores não tenham levantado grandes alertas, o avanço rápido da doença pegou muitos de surpresa, e reacendeu o debate sobre a idade e a saúde de líderes políticos, especialmente após sua performance controversa no debate com Donald Trump, em 2024.