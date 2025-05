Xamã e Sophie Charlotte se beijam na praia e reacendem romance

Xamã e Sophie Charlotte foram flagrados aos beijos na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (18). O momento, captado por paparazzi, não deixou mais dúvidas de que a chama entre os dois reacendeu.

O romance, que começou nos bastidores da novela Renascer, onde interpretaram o casal Damião e Eliana, parecia ter chegado ao fim no Carnaval deste ano. Na época, os dois foram vistos curtindo a folia separadamente na Sapucaí e o término logo veio à tona. Mas, nos últimos dias, os sinais de reaproximação se intensificaram, especialmente nas redes sociais.

Na sexta-feira (16), Xamã apareceu nos Stories assistindo à apresentação de Sophie Charlotte com Tom Veloso, na Casa Natura, em São Paulo. Discreto, não comentou nada sobre a ex — ou seria atual? — mas as imagens não passaram despercebidas. No dia seguinte, a própria Sophie repostou os vídeos.

Como se não bastasse, Xamã ainda publicou no fim de semana uma foto ao lado da atriz em clima apaixonado, com ninguém menos que a Torre Eiffel ao fundo. O clique em Paris, apesar de antigo, foi visto pelos fãs como a confirmação discreta de que o relacionamento estava, sim, de volta.

Fontes próximas já apontavam que os dois haviam se reaproximado em março, durante uma festa de aniversário. Desde então, os boatos só cresceram — e agora ganharam corpo com o beijo em plena luz do dia.