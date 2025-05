Marah disponibiliza "Oi, Amor" e dá largada em trilogiade canções inéditas

Marah está de volta com novidades!Conhecida por arrastar foliões nos cortejos de rua,a cantora lança"Oi, Amor", faixa que abre uma sequência de três lançamentos programados até o próximo ano.

Aos 35 anos, com raízes no Espírito Santo e trajetória consolidada no Rio de Janeiro, ela divide a autoria da obra com Thiago Gimenes. O trabalho foi gravado em São Paulo e une suas referências rítmicas com batidas de kizomba, axé e pitadas de pop.

O projeto conta com produção artística de Leonardo Faé, direção musical de Cássio Lindote, arranjos de Rodrigo Zago e participação de Thalita Valoura na coprodução. Tudo isso para dar vida a uma história pessoal transformada em som.

"Oi, Amor" representa algo além de uma mudança de estilo: é um recomeço com identidade e ousadia.

E já tem outras inovações no radar! Marah se prepara para colocar seu bloco nas avenidas de cidades mineiras e paulistas no próximo carnaval. Porta-voz da diversidade, segue usando sua arte como símbolo de liberdade e resistência.