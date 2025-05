Designer óptico Filipe Diniz dá dicas para escolher óculos que expressem sua personalidade

Os óculos estão se tornando cada vez mais uma ferramenta de expressão, comunicação e empoderamento para as mulheres. Filipe Diniz listou maneiras pelas quais os óculos estão sendo usados como uma extensão do estilo e da força pessoal:



- Afirmação de identidade e comunicação:

Os óculos podem ser uma forma de expressar a personalidade e a individualidade de uma mulher, permitindo que ela se destaque e seja notada. A comunicação não verbal é feita pela forma com que nos vestimos, gesticulamos, pelos acessórios e logicamente pelo seus óculos, que são usados no rosto emoldurando os olhos.



Lifting sem cirurgia:

Através do domínio das linhas, formas e cores, pode-se disfarçar ou valorizar detalhes do rosto. Se você acha seu nariz muito grande, quer rejuvenescer ou levantar as expressões do seu rosto, pense em um bom par de óculos antes do botox ou de uma cirurgia plástica.



- Empoderamento:

Usar óculos pode ser uma forma de empoderamento para as mulheres. Quando o profissional óptico ou lunetier propõe um par de óculos adaptados a imagem que a mulher quer transmitir, ela se sente confiante e segura para se expressar e se impor.



- Diversidade de opções:

Com a variedade de estilos, cores e materiais disponíveis, as mulheres têm uma ampla gama de opções para escolher seus óculos.

É importante sempre contar com a ajuda de profissionais como o visagista óptico para de forma técnica, propor peças que se adaptem ao seu estilo e comuniquem sua personalidade.



-Óculos sob medida:

Outra grande tendência que vai ainda mais longe é optar pela confecção de um para de óculos sob medida, que são fabricados artesanalmente por um lunetier.

Essas peças além do requinte da exclusividade, levam em consideração sua morfologia, medidas do seu rosto e escolha de cores. É a solução mais completa para ter um óculos que represente sua personalidade, e que seja confortável e adaptado perfeitamente ao seu rosto.



Filipe também falou sobre tendências de óculos para mulheres



- *Mini X Maxi*: uma tendência forte de 2025, é a volta de modelos mini inspirados pelo início dos anos 2000, com lentes pequenas. Em contraste a isso, peças over size continuam a ser tendência.

- *Cores*: os tons terrosos, marrons e verdes com toques de cores vibrantes, estão em destaque nesse ano.

- *Óculos de acetato*: Os óculos de acetato são uma opção perfeita devido à sua versatilidade, durabilidade e possibilidades de inovações em formas, cores e texturas.



"Os óculos são uma ferramenta importante para a expressão feminina, permitindo que as mulheres sejam mais confiantes e seguras de si mesmas. Com a variedade de opções disponíveis, as mulheres podem encontrar óculos que se adaptem ao seu estilo e personalidade", afirma Filipe Diniz.



Sobre Filipe Diniz



Filipe Diniz vive em Lyon na França com sua esposa e filha e divide seu tempo produzindo em seu atelier peças de luxo, artísticas, exclusivas ou sob medida e seu trabalho como diretor de design do grupo óptico francês OPAL, que possue as empresas Opal, Demetz e Roussilhe.O grupo é líder europeu em óculos infantil e somadas à linha esportiva, primeiro par e fabricação francesa, comercializa 4 milhões de pares por ano em mais de 70 países. Isso coloca Filipe como referência e designer óptico brasileiro de maior repercussão internacional.





Em 2022, ele se consagrou como o primeiro designer brasileiro a ser indicado ao Silmo D’or, considerado o Oscar do setor óptico mundial, que acontece todos os anos na Silmo, o salão de Paris. Em 2023, foi também o primeiro designer brasileiro indicado ao Vision Plus Awards no salão óptico de Dubai.



Em fevereiro de 2024 se consagrou vencedor em 2 categorias do prêmio Love Eyewear do salão 100% Optical em Londres: melhor óculos de luxo do ano e melhor óculos masculino do ano. Foi a primeira vez na história do prêmio em que um designer foi indicado em 5 categorias no mesmo ano.



Em 2025 foi mais uma vez finalista em 5 categorias do Love Eyewear de Londres. Sendo atualmente o recordista mundial de indicações nesse prêmio. Desde 2023 o atelier Filipe Diniz recebeu da prefeitura da cidade de Lyon o selo ¨Fabriqué à Lyon¨, que reconhece e valoriza a qualidade do produto francês.



No Brasil, Filipe é queridinho de celebridades, como o cantor Carlinhos Brown, que possui mais de 10 peças do Filipe Diniz em sua coleção, o jornalista Felipeh Campos e o apresentador Ratinho.