Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE) revelou que residências que adotaram sistemas de energia solar fotovoltaica economizaram, em média, 70% no valor da conta de luz. A pesquisa, divulgada nesta semana, acompanhou 1.500 imóveis em diferentes regiões do Brasil durante um período de dois anos.

De acordo com o levantamento, o retorno do investimento inicial em painéis solares ocorre, em média, em 4,2 anos. Após esse período, os proprietários passam a ter uma economia substancial nos custos com energia elétrica, com sistemas que têm vida útil estimada em mais de 25 anos.

"Os resultados confirmam que a energia solar já é uma realidade economicamente viável para o consumidor brasileiro", afirma Carlos Mendes, coordenador da pesquisa. Segundo ele, a economia varia conforme a região do país, sendo que no Nordeste, devido à maior incidência solar, os resultados são ainda mais expressivos.

Para Rafael Souza, engenheiro da Asm Energia Solar, empresa com sede em Belo Horizonte que não participou diretamente do estudo mas atua no setor, os dados validam o que já vinha sendo observado na prática. "Temos clientes que relatam economias que chegam a 85% na conta de energia", comenta.

O estudo também aponta que o mercado de energia solar residencial deve crescer 45% até o final de 2026. Empresas como a Asm Energia Solar, que pode ser acessada pelo site www.asmenergiasolar.com.br, esperam um aumento significativo na demanda nos próximos meses.

O INEE recomenda que consumidores interessados em adquirir sistemas fotovoltaicos consultem empresas certificadas pelo Inmetro e verifiquem a conformidade dos equipamentos com as normas técnicas brasileiras.