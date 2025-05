Sabrina Sato revela se rotina sexual com Nicolas Prattes mudou após o casamento

Sabrina Sato não fugiu da pergunta e foi direta ao falar sobre a vida íntima com Nicolas Prattes. Em uma caixinha de perguntas publicada na última terça-feira (20/5), a apresentadora de 43 anos respondeu de forma bem-humorada à curiosidade de uma seguidora sobre a frequência sexual com o ator após o casamento.

“E depois de casada, ainda mantém a frequência?”, perguntou uma seguidora. Sabrina assentiu com a cabeça e respondeu com ironia: “Se é o que eu estou pensando…”.

Casados desde janeiro deste ano, após uma cerimônia íntima celebrada na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo, o casal continua demonstrando sintonia e muita cumplicidade nas redes sociais. A celebração teve como celebrante o Padre Fábio de Melo e contou apenas com familiares e amigos próximos.

Sabrina ainda brincou sobre o fato de ter conquistado um “novinho lindo e rico”, como foi descrito por uma fã. Sem perder o bom humor, respondeu: “Gente, tem um chá maravilhoso que eu preparo…”.

A intimidade do casal já havia sido assunto no ano passado, quando Nicolas revelou detalhes surpreendentes sobre o início do relacionamento. Durante participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, o ator chegou a contar que, em uma semana, chegaram a transar cerca de 50 vezes. “Considerando que a gente se vê sete dias na semana… Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”, revelou.