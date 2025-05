Virginia e Rico são citados em alerta espiritual sobre CPI das Bets

A CPI das Bets, que tem colocado influenciadores e plataformas de apostas no centro dos holofotes, ainda promete render — e não apenas no cenário político. De acordo com a espiritualista Sensitiva Jéssica, nomes como Virginia Fonseca e Rico Melquiades, já mencionados na comissão, enfrentarão questões judiciais nos próximos meses, mas sem grandes complicações.

“A Virgínia e o Rico terão problemas sim na Justiça, mas nada grave!”, afirmou a sensitiva, que ganhou notoriedade nas redes sociais por suas previsões envolvendo celebridades. Segundo Jéssica, o retorno da Justiça virá de forma rápida, mas o processo ainda levará um tempo até ser encerrado. “Essa resposta da Justiça irá vim bem rápido, mas levará um tempo para finalizar!”, destacou.

A sensitiva revelou ainda que outras pessoas devem ser envolvidas nas investigações, embora não tenha conseguido identificar exatamente quem. O que ela garante, no entanto, é que a CPI está longe do fim — e que o setor das apostas online não deve sofrer impactos severos.

“Tá longe de acabar. Não vejo restrição desses jogos, mesmo com a CPI das bets. Vejo que esse tipo de conteúdo ainda terá muito alcance das pessoas”, completou.

Mesmo com o debate sobre os riscos sociais das apostas digitais ganhando força, a previsão de Jéssica Sensitiva indica que o tema deve permanecer em alta — tanto entre o público quanto entre os famosos. Resta saber até onde essa onda vai chegar.