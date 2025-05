João Silva marca presença no tapete vermelho em Cannes

João Silva está atualmente em Cannes, participando de eventos marcantes no prestigiado festival de cinema. Na noite de ontem, ele teve a oportunidade de cruzar o tapete vermelho para a estreia do filme "The History of Sound", dirigido por Oliver Hermanus. O filme, estrelado por Josh O'Connor e Paul Mescal, está na competição oficial do festival, destacando-se entre os lançamentos mais aguardados.

Ontem, 22 de maio, João participou do tradicional jantar beneficente da amfAR. Este evento reúne celebridades e filantropos com o objetivo de arrecadar fundos para a pesquisa contra a AIDS, sendo um dos pontos altos do festival devido à sua elegância e propósito social.

Além disso, João está se preparando para assistir ao Grande Prêmio de Mônaco no próximo domingo. Esta corrida, realizada nas ruas de Monte Carlo, é uma das mais prestigiosas da Fórmula 1, atraindo uma audiência global e diversas personalidades do mundo do entretenimento e dos esportes.