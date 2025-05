Mari Abdalla reforça prestígio internacional em Cannes

Mari Abdalla roubou a cena mais uma vez na Riviera Francesa. A influenciadora, que é presença garantida nos principais eventos de moda do Brasil, marcou sua elegância em um evento exclusivo da grife Philipp Plein durante o prestigiado Festival de Cannes.

Ela usou um look exclusivo da marca para ocasião e pousou ao lado do diretor criativo da marca, reforçando seu prestígio no cenário internacional da moda.

Essa é a segunda vez que a brasileira participa do Festival de Cannes, desta vez cumprindo uma intensa agenda de compromissos que inclui encontros com estilistas, jantares de gala e aparições em red carpets.

“Moda é mais do que vestir. É linguagem, é cultura, é presença. E o Brasil tem muito a dizer”, afirmou Mari, refletindo o orgulho de levar a elegância brasileira para o epicentro do luxo europeu.