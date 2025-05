Dulce María e Marília Mendonça lançam música inédita

A aguardada parceria entre a cantora mexicana Dulce María e a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, ganha vida com o lançamento de “Sem Direito Ao Amor”. A guia gravada e deixada por Marília Mendonça, serviu como base para que Dulce María voltasse ao estúdio para gravar a música em português, revivendo esse encontro musical com emoção, carinho e profundo respeito. "Eu gravei a música em português depois, e guardei, porque não sabia o que ia acontecer, nem sabia se um dia lançaria, por tudo que aconteceu. Mas agora, depois de 4 anos, recebemos a autorização da mãe da Marília para o lançamento”, conta cantora.

Como forma de homenagem, Dulce María escolheu anunciar o lançamento utilizando uma ilustração feita por ela mesma há mais de dez anos, redescoberta recentemente ao revisitar o quarto onde iniciou sua trajetória solo, após 15 anos. Em 2023, durante seu último show no Brasil com o RBD, Dulce já havia prestado uma homenagem à Marília Mendonça no Allianz Parque, para mais de 40 mil pessoas.

Juntamente a esse lançamento, a cantora lança um lyric video em português, somando a outro, em espanhol, do single “Amigos Con Derechos”, lançada em 2021. As faixas são as únicas colaborações internacionais de Marília Mendonça, tornando o projeto ainda mais especial.

Além de celebrar essa parceria inédita, o lançamento simboliza um novo capítulo na carreira solo de Dulce María após o sucesso da turnê com o RBD. No dia 12 de junho, a artista lança o single em espanhol “Jaula de Ouro”, que aborda a metáfora de que uma jaula de ouro ainda é uma jaula. A faixa também contará com um clipe gravado na Cidade do México.