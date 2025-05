Internacionalização: as possibilidades de ascensão financeira do Brasil que dá certo nos Estados Unidos

Fundada por Eduardo Morita, a Franquia USA é um hub focado no desenvolvimento e internacionalização de marcas brasileiras em território norte-americano. Com mais de duas décadas de experiência no setor, a empresa adapta modelos de negócio ao sistema de franchising através de estratégias de marketing, expansão e conformidade corporativa nos EUA. Ao longo dos anos, a marca estabeleceu parcerias estratégicas com diversas redes nacionais em ascensão como Milk Moo, Vó Alzira e Boteco do Manolo, além de auxiliar marcas estrangeiras como Dunkin Donuts, Sbarro, Krispy Kreme, Claire’s, Auntie Anne’s, Cinnabon, Ms. Fields, Juan Valdez e Dairy Queen ingressarem no Brasil.



Com um modelo de negócios comprovado e apoio contínuo, a empresa proporciona aos investidores a oportunidade de iniciar de forma estruturada, validada e com suporte para crescimento, além de conciliar burocracias jurídicas na legislação americana. Ao todo, o hub é responsável pelo desenvolvimento de mais de 500 lojas lucrativas no Brasil, e EUA, contando com mais de 350 franqueados.



Especializado em Marketing Empresarial e amplamente reconhecido pela sua vasta experiência em franchising e internacionalização de negócios, Morita virá ao Brasil em junho deste ano para participar da ABF Franchising Expo, a maior feira de franquias da América Latina. O evento acontece de 25 a 28 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, onde o empresário palestrará sobre internacionalização de franquias brasileiras e as possibilidades que o cenário econômico norte-americano traz para a expansão de capital de marcas nacionais.



Sua presença marca um momento estratégico para a Franquia USA, reforçando a conexão entre os mercados americano e brasileiro, e reafirmando o compromisso da empresa em impulsionar a internacionalização de marcas. A participação na feira também representa uma oportunidade para empresários e investidores conhecerem de perto as soluções oferecidas pela Franquia USA e explorarem novas possibilidades de expansão internacional, além de aproveitar o momento econômico para estudar novas possibilidades de investimento em outras nações.