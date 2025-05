FP do Trem Bala leva funk ao palco em Brasília:"Vai ser emoção dobrada"

O cantor e compositor FP do Trem Bala se apresenta em Brasília no próximo dia 13 de junho, levando ao público da capital federal a força contagiante de seus sucessos. “Cada show é um grito de quem sempre foi silenciado. Em Brasília, vai ser emoção dobrada.”, afirma FP.

Fenômeno nas redes e nas pistas, o artista se tornou uma das principais vozes da nova geração do funk. Para além da música, sua jornada simboliza superação, persistência e representatividade. “Funk é cultura, é identidade, é Brasil. É arte que incomoda porque mostra o que muitos preferem ignorar.”

Ao refletir sobre sua caminhada, FP envia um recado direto para quem está começando sem apoio ou estrutura: “Cara, vai ser difícil, mas vai valer muito a pena. Graças a todas as lutas que enfrentei e por nunca desistir, hoje posso dar uma vida melhor para minha família. Temos que acreditar em nós mesmos e nos nossos sonhos.”

Com um repertório repleto de hits que ultrapassam milhões de reproduções nas plataformas digitais, FP reúne parcerias de destaque e faixas que viralizaram nas redes. Lançada em 2024, “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, colaboração com Rodrigo da CN e DJ Zygão, já soma mais de19 milhões de plays no Spotify e 20 milhões de visualizações no YouTube.

Outro destaque é “Foi Até Bom Te Encontrar”, que acumula mais de 26 milhões de streams e 47 milhões de views — números que consolidam o impacto de sua trajetória.