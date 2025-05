Marquinhos Navais emplaca "Toque Carinhoso" e comemora 30mi de players

Com um estilo que mistura arrocha, sofrência e muita emoção, Marquinhos Navais ganha destaque pela autenticidade e pela conexão direta com o público. A canção “Toque Carinhoso”, viraliza e números surpreendem : são mais de cinco milhões de reproduções nas plataformas de áudio, 2 milhões de views no YouTube e 1,1 milhão de seguidores no Instagram. No TikTok, seus vídeos ultrapassam 30 milhões de players, com mais de nove milhões de curtidas e 715 mil compartilhamentos. É sucesso!

Marquinhos começou a cantar aos 10 anos no coral da igreja e iniciou sua carreira profissional aos 16, em Recife, mas chamou atenção do Brasil ao soltar a voz no metrô de Pernambuco. O vídeo de sua performance viralizou nas redes sociais e foi o ponto de partida para uma trajetória que une talento, emoção e carisma, ingredientes que hoje conquistam cada vez mais fãs nas plataformas digitais.

Com letras que falam sobre amor, desilusões e as dores do cotidiano, o cantor vem tocando diretamente o coração do povo e cada projeto traz uma mistura de composições autorais e reinterpretações de clássicos do arrocha, reafirmando seu compromisso com a qualidade e a inovação musical. Entre os destaques do repertório estão “Não Ilude Eu”, o novo sucesso “Pedra no Rim” e a releitura de “A Lua”, que caiu no gosto do público.



Com novos álbuns a cada dois meses e apresentações cheias de emoção, Marquinhos Navais é um nome que vem ocupando cada vez mais espaço na música popular brasileira.