Nelson Willians revela detalhes sobre novo modelo jurídico no país

A infância de Nelson Wilians foi marcada pela ausência de privilégios. Cresceu em uma área rural do Paraná, onde não havia sequer energia elétrica. Foi nos quadrinhos — e não nos livros de Direito — que teve seu primeiro contato com ideias de justiça, superação e heroísmo. “A imaginação me mostrava o que era possível. Mas foi a necessidade que me forjou”, lembra o advogado.

Hoje, Wilians comanda o NWADV, considerado o maior escritório de advocacia empresarial da América Latina, com atuação em todos os estados do Brasil. Seu percurso profissional não seguiu o caminho habitual da advocacia tradicional. Desde cedo, enxergou o Direito como uma ferramenta de transformação e criou uma estrutura que une eficiência empresarial, inovação e responsabilidade social.

“Sempre vi o escritório como uma empresa. E empresas bem geridas escalam soluções, não problemas”, afirma. Essa visão se traduziu na criação de departamentos próprios de marketing, compliance, ESG, tecnologia e inteligência jurídica — áreas raramente associadas ao universo jurídico até então.

O modelo de atuação que consolidou foge da lógica boutique. É multidisciplinar, tecnicamente robusto e voltado à resolução ágil de problemas complexos. Internamente, o grupo opera sob uma cultura de foco e execução, com ênfase em gestão estratégica e posicionamento institucional.

Mais do que ampliar sua presença no mercado, Wilians também estabeleceu frentes sociais relevantes. Com o Instituto Nelson Wilians, promove ações voltadas à cidadania, educação jurídica, empoderamento feminino e inclusão de minorias. “Não acredito em sucesso sem propósito. Para mim, crescer só vale a pena se for para puxar outros junto”, diz.

Aos 50 e poucos anos, o advogado é referência em liderança, inovação jurídica e comunicação institucional. Sua trajetória inspira profissionais do Direito e de outras áreas que buscam conciliar desempenho com impacto positivo. Em um setor conhecido por resistências à mudança, Nelson Wilians optou por reformular — e, no processo, reformar — os pilares da advocacia empresarial no país.