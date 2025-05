Segundo colunista, Virgínia e Zé Felipe estavam com relacionamento desgastado

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o relacionamento entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe que teve término anunciado na noite da última terça-feira (27), já estava desgastado há tempos com relatos nada positivos sobre a postura da influenciadora.

Em depoimentos de pessoas próximas ao casal, a colunista afirma que Virgínia costumava tratar Zé Felipe de maneira “fria e grosseira”, mesmo em situações rotineiras. O comportamento, descrito como ríspido, teria sido sentido com mais intensidade nos últimos meses. Ainda de acordo com as fontes, o cantor parecia “mais um funcionário à disposição de Virgínia”, tamanha era sua entrega à relação.

Um dos episódios que mais teria marcado essa dinâmica, segundo a reportagem, foi o pedido de Zé para que Virgínia deixasse de seguir o ex-namorado Rezende nas redes sociais, algo que ela simplesmente ignorou. Com o tempo, pessoas do convívio do cantor também teriam sido afastadas por decisão da influenciadora.

Em vídeo publicado logo após o anúncio da separação, Zé Felipe reforçou que a decisão foi mútua e pediu que os fãs parassem de atacar a ex-mulher.

“Não foi ela que decidiu terminar o casamento. Nós entramos em um consenso. Peço que parem de inventar coisas”, disse o sertanejo, visivelmente abalado. Ele também deixou claro que, apesar do término, os dois continuam amigos e comprometidos com os filhos Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo.

O casal estava em Portugal, onde Zé Felipe se apresentou em Coimbra, quando oficializou o fim da união.

“Não tem quem está sofrendo mais ou menos. Cada um tem uma forma de sofrer”, declarou o cantor, tentando apaziguar os ânimos entre os fãs.