Anna Toledo lança single "Rotina Boa" após gravação do primeiro DVD

A cantora Anna Toledo lança nesta sexta-feira (30) o single “Rotina Boa”, nova faixa do repertório que integra seu primeiro DVD, intitulado "Proibido", gravado em abril, em Goiânia. A música, escrita por Juan Marcus, Daniel Caon, Elias Mafra e Gui Ferraz, traz uma abordagem leve sobre relacionamentos duradouros, mostrando que a rotina também pode ser sinônimo de conforto e afeto.

Com produção musical de Cheba e direção artística de Thiaguinho Lopes, o DVD apresenta 13 canções inéditas e marca a estreia da artista em um projeto audiovisual. “Essa música me pegou de primeira. A ideia de transformar a rotina em algo bonito, ao invés de ver como tédio, me tocou muito. É um tema simples, mas que diz muito sobre como eu vejo o amor”, comenta Anna.

Gravado sem participações especiais, o projeto aposta no repertório solo e na identidade musical da artista. “Esse DVD é um cartão de visita. Eu quis mostrar quem eu sou como cantora e compositora. Em breve quero trazer convidados, mas agora o foco é me apresentar ao público”, afirma.

"Proibido" também é o nome de uma das faixas do projeto e sinaliza uma nova etapa na carreira da cantora, que mescla o pop com elementos do sertanejo moderno. Com direção de vídeo da Caverna Filmes e direção geral da CG Music, o trabalho reforça a proposta estética e musical de Anna, que busca se firmar como uma nova voz no cenário nacional.

O single “Rotina Boa” já está disponível em todas as plataformas de streaming. O DVD completo tem previsão de lançamento para os próximos meses.