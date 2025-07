Ao lado de Simone Mendes, Hugo Henrique apresenta "Sonho Ao Vivo"

Hugo Henrique apresenta "Sonho Ao Vivo" na íntegra, com destaque para a inédita com Simone Mendes - (crédito: Reprodução Instagram)

O cantor Hugo Henrique apresenta o álbum completo do projeto Sonho Ao Vivo, que será lançado na última quinta-feira, 24 de julho, às 21h, nas plataformas digitais. Dividido em duas partes, o projeto foi gravado na Casa Hum, em Goiânia, e na Varanda Estaiada, em São Paulo. Entre os destaques, estão duas faixas inéditas: “Quem Melhor do Que Nós Dois”, parceria com Simone Mendes, e “Deixa Que Eu Termino”. O clipe da faixa com Simone Mendes estreia no YouTube nesta sexta-feira, 25 de julho, às 11h, no canal oficial do artista.

Com produção musical de Gabriel Pascoal e direção de vídeo assinada por Catatau, o repertório traz colaborações com nomes como Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Marília Tavares e Léo Foguete. “São artistas que eu admiro demais e que toparam embarcar nesse projeto comigo. Fiquei muito feliz em ter cada um deles nesse álbum. Essas parcerias deram ainda mais vida às músicas e deixaram tudo com um significado ainda maior”, comenta Hugo.



A inédita “Quem Melhor do Que Nós Dois” marca a primeira parceria entre Hugo e Simone Mendes. “Desde o começo, a gente já sabia que essa música precisava de uma voz feminina com presença. Quando escutei o resultado final com a Simone, tive certeza de que era isso. Ela trouxe exatamente o que a canção pedia. É uma faixa que fala de um sentimento forte e que tem tudo pra tocar muita gente”, explica Hugo.

Sobre o álbum como um todo, ele destaca a importância pessoal e artística do projeto:

“Esse trabalho representa um dos momentos mais especiais da minha carreira até aqui. Foi um processo longo, pensado em cada detalhe, desde o repertório até a escolha dos convidados. Ver tudo isso tomando forma e agora chegando ao público é realmente um sonho realizado. Poder dividir esse projeto com artistas que admiro tanto só torna tudo ainda mais marcante.”

O álbum Sonho Ao Vivo será lançado pela Holy Music em parceria com a Universal Music. Os vídeos das faixas estarão disponíveis no canal oficial de Hugo Henrique no YouTube.



Faixas do álbum “Sonho Ao Vivo”:

1. Menina de Ouro

2. Quem Melhor do Que Nós Dois (part. Simone Mendes)

3. Dia 1 (part. Murilo Huff)

4. Não Confio em Mim

5. Banco do Carona (part. Israel & Rodolffo)

6. Doer Demais

7. Terminou Pra Que (part. Léo Foguete)

8. Segura Minha Mão

9. Coração de Gelo (part. Marília Tavares)

10. Deixa Que Eu Termino