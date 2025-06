Carolina Ferraz cobra Regina Duarte ao vivo por polêmica com Bolsonaro

A apresentadora Carolina Ferraz entevistou Regina Duarte no Domingo Espetacular deste domingo (1). A conversa, que prometia apenas uma retrospectiva da carreira da eterna "namoradinha do Brasil", se transformou em um momento de cobrança ao vivo, com lembranças envolvendo política, imagem pública e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Logo no início da entrevista, Carolina decidiu quebrar o protocolo e trouxe à tona uma situação que gerou mal-estar entre elas em 2020. Na época, Regina havia publicado em seu Instagram uma montagem com fotos de diversos artistas, incluindo Carolina, como se estivessem apoiando sua entrada na Secretaria Especial de Cultura, durante o governo Bolsonaro.

"Eu na verdade te mandei uma mensagem desejando sorte no cargo que você estava assumindo, que você fizesse a diferença", relembrou a apresentadora, antes de perguntar diretamente: "Você chegou a ouvir esse meu áudio em algum momento?".

Regina, visivelmente surpresa, afirmou não se recordar da situação. "Cara, sabe que as meninas comentaram comigo que tinha havido esse acontecimento entre nós e eu não lembrava de absolutamente de nada. E aí se me pergunta, eu não lembro disso", respondeu ela.

Ela detalhou o áudio que enviou na época, pedindo que sua imagem fosse retirada da montagem: “Eu não quero ser usada como alguém que está ali no teu Instagram porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro”.

Sem se exaltar, Regina então questionou: “Eu falei alguma coisa? Eu me pronunciei?”. “Não, você não se pronunciou. Mandei pra você no seu telefone. O seu telefone é o mesmo ainda?”, respondeu Carolina, insistindo na questão. Regina concluiu: “Sim. E eu ou a minha equipe tirou”.