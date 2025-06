Lívia Andrade pode casar, ser mãe e ganhar programa próprio, diz sensitiva

A apresentadora Lívia Andrade está prestes a vivenciar uma profunda transformação em diferentes áreas de sua vida. De acordo com a sensitiva Michelle Castro, conhecida nacionalmente como Dona do Destino, o universo já está movimentando as peças que trarão mudanças significativas tanto no campo profissional quanto no pessoal.



Com exclusividade, a vidente compartilhou que novidades promissoras estão por vir. No cenário profissional, uma proposta impactante estaria prestes a ser feita à comunicadora, podendo marcar uma nova fase em sua trajetória na televisão. “Ela vai passar por mudanças na vida profissional. Talvez uma proposta vinda de um homem para ter um papel grande (talvez um programa só para ela ou algo do tipo)”, revelou. Segundo Michelle, além da visibilidade, a oportunidade virá acompanhada de exigências que impulsionarão a apresentadora a buscar novos conhecimentos. “Essa proposta vai trazer muitos desafios e necessidade de aprimoramento, estudos e viagens”, destacou.



Embora os novos projetos já estejam no horizonte, mudanças nos bastidores da TV também foram apontadas pelas cartas. Aos domingos, o público poderá sentir a ausência da artista. “Eu vejo também que ela vai parar de participar do programa no domingo ou vai ter um só pra ela”, antecipou a sensitiva. Para ela, a decisão está relacionada a um processo inevitável. “As cartas mostram claramente encerramento de ciclo”, declarou, sugerindo que a artista deve se despedir de antigos formatos para abrir espaço ao novo.



Além da carreira, o amor também ocupa lugar de destaque nas previsões. Michelle foi direta ao apontar um possível passo importante no relacionamento entre Lívia e Marcos. “No relacionamento vem a aliança forte (não sei se ela é casada no papel com cerimônia e tudo, se não for pode ser que aconteça)”, afirmou, indicando uma possível oficialização da união em breve. E, ao que tudo indica, o casal poderá celebrar mais do que alianças. “Tem criança nos caminhos dela com o Marcos. Não deve demorar muito!!”, acrescentou, despertando a curiosidade dos fãs que torcem por esse novo capítulo.





Com previsões que abrangem o palco, o altar e o berço, o destino de Lívia Andrade parece estar prestes a brilhar sob uma nova luz. E, como antecipa Dona do Destino, os ventos da mudança já estão soprando com força total.