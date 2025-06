Gracyanne escuta momento quente no quarto ao lado: "A solteira não tem paz"

A musa fitness Gracyanne Barbosa , que estava hospedada durante a noite de terça-feira (3) em um hotel em São Paulo antes de embarcar rumo ao São João da Thay, no Maranhão, ouviu sons íntimos vindo do quarto ao lado e não perdeu a chance de transformar o momento em entretenimento para seus seguidores.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram. “Tem alguém fazendo amor muito alto aqui do lado. Estou ouvindo a cama [rangendo] e a mulher gritando! Inveja... tá há maior tempão já”, contou ela, caindo na risada enquanto narrava o que ouvia pelas paredes.

A influenciadora ainda comentou que chegou a sentir a parede tremendo. “Balançou aqui”, disse, referindo-se à movimentação provocada pela empolgação dos vizinhos. Depois de cerca de dez minutos de silêncio, ela foi surpreendida por uma nova "sessão", dessa vez em ritmo mais suave.

"Começou de novo. Tá um gemidinho bem baixinho e a cama devagar, tipo começando com amorzinho. A solteira não tem um dia de paz. Não vou conseguir dormir com esse barulho. O que me resta é trabalho manual", brincou, provocando uma enxurrada de reações dos fãs nas redes sociais.