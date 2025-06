Campos do Jordão tem o sexto melhor Restaurante melhor e mais Romântico

Imagine um jantar à luz de velas, cercado por araucárias, com vista para as montanhas e o frio aconchegante da serra. Essa é a experiência que o Restaurante Pontremoli, em Campos do Jordão, proporciona aos casais — e que o consagrou como o 6º restaurante mais romântico do mundo, segundo o prêmio Travellers’ Choice 2023 – Best of the Best, do TripAdvisor.





Para quem busca surpreender no Dia dos Namorados, o Pontremoli é uma escolha certeira: exclusividade, alta gastronomia italiana e um ambiente pensado nos mínimos detalhes para celebrar o amor.





Uma Experiência Romântica e Inesquecível





Localizado dentro da charmosa Pousada Alto da Boa Vista, o restaurante oferece um ambiente intimista e sofisticado. São poucas mesas, algumas com fire pit (lareira no centro), cercadas por janelas panorâmicas que emolduram as paisagens da Serra da Mantiqueira.





O atendimento é personalizado e o clima convida a uma noite de contemplação e conexão. Em junho, o frio serrano se soma à decoração elegante e ao calor da lareira, criando um cenário perfeito para uma noite especial.





Gastronomia Italiana em 6 Tempos

Restaurante Pontremoli (foto: Reprodução/ Internet) Restaurante Pontremoli (foto: Reprodução/ Internet)





A cozinha do Pontremoli é comandada pelo chef Bernard Contipelli que valorizam a técnica, o frescor dos ingredientes e a tradição italiana. O menu fechado de 6 tempos é uma verdadeira viagem sensorial, com pratos cuidadosamente elaborados e que proporcionam uma vivência gastronômica extremamente afetiva. Além disso a curadoria da adega do restaurante não fica para trás da de nenhum estrelado italiano.





A filosofia do restaurante segue o conceito de slow food, valorizando o preparo artesanal e o tempo necessário para despertar o melhor de cada ingrediente.





Reconhecimento Internacional





O reconhecimento como um dos restaurantes mais românticos do planeta não veio por acaso. O TripAdvisor destacou o Pontremoli com base em avaliações de casais do mundo todo, que elogiaram o ambiente, a comida e o serviço. Foi o único restaurante brasileiro a figurar entre os 10 primeiros do ranking.





“Estar entre tantos nomes importantes da gastronomia mundial é mais do que gratificante. É o resultado do nosso trabalho feito com amor e dedicação”, declarou Bernard Contipelli, proprietário do restaurante.





Restaurante Pontremoli (foto: Reprodução/ Internet) Restaurante Pontremoli (foto: Reprodução/ Internet)





Dica Exclusiva para o Dia dos Namorados





Se você procura um programa diferente, sofisticado e memorável para comemorar o Dia dos Namorados (12 de junho), o Pontremoli é a dica ideal. A combinação entre o charme europeu de Campos do Jordão, o frio serrano e a culinária refinada cria a atmosfera perfeita para viver (ou reviver) momentos únicos com quem você ama.





Mas atenção: o restaurante só atende com reservas antecipadas, e as vagas para datas especiais se esgotam rapidamente.









Serviço

Endereço: Rua das Hortênsias, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Reservas: (12) 99794-1213 (atendimento das 13h às 21h)

Site oficial do restaurante: www.restaurantepontremoli.com.br

Site oficial da pousada: www.pousadaaltodaboavista.com.br

Instagram: @restaurantepontremoli

• Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 19h às 23h30