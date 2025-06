MK Bernardino conquista a internet .

Quem acompanha as redes sociais já deve ter esbarrado com algum vídeo ou postagem de MK Bernardino, influenciador digital e empresário que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Com 1,9 milhões de seguidores no Instagram (@mkbernardino) e 74 mil no TikTok (@mkbernardino1), ele se tornou conhecido não só pela vida agitada nos bastidores das casas noturnas paulistanas, mas também pelas ações sociais que realiza de forma voluntária e emocionante.





Mike da Silva Bernardino, ou simplesmente MK, é natural da Zona Sul de São Paulo e começou sua trajetória como empreendedor em 2011, quando inaugurou uma pequena lanchonete com capacidade para apenas 50 pessoas. O sucesso foi tão grande que, em pouco tempo, ele deu vida ao MK Bar e, mais tarde, ao MK Lounge, dois dos endereços mais movimentados da noite paulistana.





Enquanto comandava os empreendimentos, MK decidiu compartilhar sua rotina nas redes sociais. A autenticidade, o bom humor e a transparência chamaram atenção, fazendo com que sua base de fãs crescesse rapidamente, até ultrapassar a marca de 1,9 milhões de seguidores.





Ações sociais que fazem a diferença





Um dos maiores orgulhos de MK Bernardino é o trabalho social que desenvolve em comunidades carentes de São Paulo. Ele é conhecido por realizar visitas e ações solidárias que não costumam ser divulgadas, mas que acabam viralizando pelo carinho e emoção que provocam.





Entre os projetos, destaca-se a iniciativa de levar crianças de regiões vulneráveis para lanches no McDonald’s — para muitos, um momento inédito e inesquecível. Além disso, MK organiza a distribuição de alimentos, brinquedos e outros itens essenciais para famílias em situação de risco.

Influência com propósito





MK Bernardino se tornou exemplo de como é possível crescer profissionalmente e nas redes sociais sem esquecer as origens e de quem precisa. Hoje, ele inspira jovens empreendedores e criadores de conteúdo a usarem sua visibilidade para causas maiores, mostrando que a internet também pode ser um espaço de empatia, solidariedade e transformação.





Para acompanhar mais de perto suas ações, os bastidores dos bares e o dia a dia do influenciador, basta seguir:

Instagram:@mkbernardino

TikTok:@mkbernardino1