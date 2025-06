Vanessa Panisset diz que o público LGBTQIA a abraçou e critica pink money

No mês do Orgulho LGBTQIA+, a funkeira Vanessa Panisset, do hit "Deixa Baixo" falou sobre o carinho que tem pela comunidade. A cantora diz que é muito prestigiada pelo público LGBTQIA+.

"Sempre senti um carinho muito grande do público LGBTQIA+. Acho que essa conexão vem da autenticidade, da liberdade com que me expresso e da energia que transmito. Esse público tem uma sensibilidade única e sabe reconhecer quem realmente respeita e valoriza a diversidade. Me sinto muito honrada e feliz por esse acolhimento", diz.

Vanessa diz que a maioria dos seus amigos são gays e que nenhum parceiro nunca implicou com suas amizades. "Pelo contrário, meu ex-parceiro sempre foi apaixonado pelas minhas amizades e se dava super bem com todo mundo. Sempre valorizei muito isso, porque acho que quem gosta de mim, precisa respeitar e admirar as pessoas que fazem parte da minha vida".

A funkeira também criticou quem finge apoiar a causa, mas na verdade só quer o pink money - expressão usada para descrever o dinheiro gerado pela comunidade LGBTQIAPN+ e como marcas e artistas exploram essa audiência para lucrar.

"Acho que hoje em dia muita gente usa a pauta LGBTQIA+ como vitrine, mas na prática não move um dedo pela comunidade. É fácil levantar uma bandeira em junho, postar foto com a bandeira colorida e fazer publi pra marcas, mas na hora de apoiar causas reais, se posicionar contra preconceitos ou ajudar quem realmente precisa, somem. O tal do 'pink money' é uma realidade — tem artista que só quer o lucro e a visibilidade, mas não quer o compromisso. Acho que o público já está mais atento e sabe diferenciar quem está ali por respeito e quem está só por interesse", finaliza.